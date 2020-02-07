В Удмуртии суд оштрафовал компанию за разлив нефти

Юрлицо признали виновным в уничтожении плодородного слоя почвы.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский районный суд оштрафовал компанию за загрязнение нефтью земель сельхозназначения в Каракулинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

С жалобой обратился владелец участка. Проверка показала, что собственник нефтяной скважины допустил загрязнение прилегающей территории нефтепродуктами. Жидкость попала на земельный участок площадью 1272 кв.м.

В отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 8.6 КоАП России («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления).

23 декабря 2019 года лицо признали виновным. Организации назначили штраф в 40 тыс. рублей.

Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике также рассчитает вред, нанесенный почве.