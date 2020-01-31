Больше 100 жителей Ижевска «повелись» на предложения мошенников в соцсетях

Всего в 2019 году было возбуждено свыше 700 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных в интернете.

Ижевск. Удмуртия. Более 700 уголовных дел возбудили в Ижевске в 2019 году по фактам преступлений, совершенных в соцсетях и в сети интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

Самыми частыми преступлениями стали взломы страниц, с которых злоумышленники рассылали сообщения с просьбой одолжить деньги. В прошлом году по данным фактам возбудили 132 дела. Более 100 человек стали жертвами мошенников при покупке товаров и услуг в группах в соцсетях.

Так, ижевчанка обратилась в группу, в которой продавали букеты из конфет. В переписке неизвестный отправил потерпевшей ссылку, пройдя по которой, можно оплатить услугу. Девушка заплатила 4 тыс. рублей, но товар так и не получила.

Случаи происходили и на специализированных сайтах. Мужчина заказал мобильный телефон за 12 тыс. рублей, но вместо этого ему пришли часы. Еще один ижевчанин заказал на интернет-сайте видеокарту за 20 тыс. рублей, но в ответ получил лишь посылку с овощами.

12 человек попались на удочку в конкурсах, проводимых в интернете. В новостной ленте 21-летняя жительница Ижевска увидела объявление с предложением пройти тест и получить за это деньги. Потерпевшая ответила на вопросы, после чего вышло «окно», в котором сообщалось, что она выиграла более 100 тыс. рублей. Чтобы получить их, нужно было оплатить ряд услуг. В итоге потерпевшая потеряла 12 тыс. рублей.

Также в 2019 году мошенники похищали деньги под предлогом защиты от транзакций, выплаты компенсаций за БАДы и другое.