Рабочий погиб на нефтедобывающей скважине в Удмуртии

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Якшур-Бодья. Удмуртия. Рабочий погиб на нефтедобывающей скважине в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Как стало известно, 40-летний рабочий – житель Игринского район – из-за нарушений требований охраны труда получил тяжелую травму головы, в результате которой скончался на месте. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшего смерть по неосторожности (часть 2 статьи 143 УК РФ). Следователи осмотрели место происшествия, назначили необходимые экспертизы.