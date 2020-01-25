Гражданин Йемена пытался подкупить сотрудника ФСБ в Ижевске

За помощь с оформлением вида на жительство иностранец предлагал 50 тысяч рублей.



Ижевск. Удмуртия. Мигрант из Йеменской республики хотел получить вид на жительство в России за взятку сотруднику ФСБ. Инцидент произошел в Ижевске, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в ноябре 2019 года обвиняемый передал 10 тыс. рублей в качестве первой части незаконного «подношения» сотруднику Управления ФСБ России по Удмуртии. Всего за помощь в согласовании выдачи вида на жительство в России гражданин Йемена предложил сотруднику спецслужбы 50 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Ижевска. Мигранта обвиняют по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий»). Ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.