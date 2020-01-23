В Удмуртии в прошлом году более чем в два раза выросло число краж дистанционным способом

Есть несколько схем, по которым действуют злоумышленники.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в прошлом году более чем в два раза выросло число хищений денежных средств, совершенных дистанционным способом. Об этом рассказал министр внутренних дел по Удмуртской Республике Алексей Попов.

В 2019 году правоохранители зарегистрировали 3 755 подобных преступлений, в то время как в 2018 году их было всего 1 755. Правоохранителям удалось расследовать 522 из них, выявить 405 злоумышленников.

В Удмуртии увеличили число сотрудников профильных подразделений, которые займутся борьбой с дистанционными хищениями. Однако жителям также стоит усилить бдительность. Так, не стоит называть незнакомым, даже если они представились сотрудниками банка или потенциальными покупателями, данные банковской карты. Нельзя вносить предоплату при совершении покупок через сайты объявлений. Например, предприниматель из Альметьевска, решив приобрести трактор, перечислил автору объявления 135 тыс. рублей и приехал в Ижевск, чтобы забрать транспорт. Однако телефон продавца был выключен. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, есть несколько схем, по которым действуют злоумышленники. Подробнее ИА «Сусанин» рассказывал в своей статье.