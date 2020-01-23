В Ижевске задержали мужчину, который пытался украсть икону из Михаило-Архангельского собора

Икона оценивается в 190 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить Михаило-Архангельский собор Ижевска, похитив из него икону. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Напомним, инцидент произошёл 21 января. Неизвестный мужчина пытался вынести икону из собора. Злоумышленника остановили бдительные прихожане и забрали икону, однако ему удалось скрыться с места преступления.

С иконы были сняты отпечатки пальцев, благодаря этому эксперты установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый житель Красногорского района республики.

Мужчину задержали по месту жительства и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК России («Грабёж»).