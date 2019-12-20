Авария произошла в Балезинском районе в четверг, 19 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД республики.

Авария произошла в четверг, 19 декабря, около 14:00 на 59 км автодороги «Игра-Глазов» в Балезинском районе Удмуртии. Водитель «Опеля», 22-летняя девушка, не справилась с управлением и выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем «Киа» под управлением 25-летнего молодого человека.

В результате ДТП пассажир автомобиля «Опель», 50-летняя женщина, погибла на месте, а водитель скончалась в больнице. Водитель «Киа» получил травмы и был госпитализирован.