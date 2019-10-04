14-летняя девочка погибла в результате ДТП на трассе в Удмуртии

Вторая потерпевшая находится в реанимации.

Ижевск. Удмуртия. Двух 14-летних девочек сбили на автодороге в Удмуртии. Как сообщили в 1-м отделе УГИБДД МВД по республике, авария произошла в пятницу, 4 октября.

Около 15:25 на 36-м км дороги «Ижевск – Ува» в Завьяловском районе Удмуртии водитель автомобиля «Фольксваген Поло», 32-летний мужчина, наехал на двух девочек, которые переходили проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеходы получили травмы и были госпитализированы.

Позднее от полученных травм одна девочка скончалась в больнице. Вторая пострадавшая находится в отделении реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водителю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Со слов очевидцев известно, что перед пешеходным переходом остановились транспортные средства, двигавшиеся в направлении села Нылга. ГИБДД обращается к водителям данных автомобилей с просьбой оказать помощь в восстановлении картины происшествия. Необходимо позвонить по телефонам отдела МВД России по Завьяловскому району: 8 (3412) 62-11-02 или 8-912-759-62-63.