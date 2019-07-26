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Жительница Удмуртии незаконно получила маткапитал на воображаемую дочь

12:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
Жительница Удмуртии незаконно получила маткапитал на воображаемую дочь
12:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
852
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#дети\n#Можга\n#Пенсионный фонд\n#материнский капитал\n#Удмуртия\n#деньги\n#дочь
Фото: ИА «Сусанин»
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Женщине удалось получить свидетельство о рождении ребенка.

Можга. Удмуртия. Жительница Можги получила условный срок за получение материнского капитала на выдуманную дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Женщина попросила свою сестру подтвердить факт рождения у неё дочери и получила в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка. После этого она обратилась в Многофункциональный центр, где предоставила ложные сведения о рождении у неё девочки.

По заявлению Управление Пенсионного фонда приняло решение о выплате маткапитала в сумме более 453 тыс. рублей.

Суд назначил злоумышленнице 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Ущерб возмещен.

12:30, 26 июля, 2019
Анна Торхова
852
0
#дети\n#Можга\n#Пенсионный фонд\n#материнский капитал\n#Удмуртия\n#деньги\n#дочь

 

 

 


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