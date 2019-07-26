Жительница Удмуртии незаконно получила маткапитал на воображаемую дочь

Женщине удалось получить свидетельство о рождении ребенка.

Можга. Удмуртия. Жительница Можги получила условный срок за получение материнского капитала на выдуманную дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Женщина попросила свою сестру подтвердить факт рождения у неё дочери и получила в ЗАГСе свидетельство о рождении ребенка. После этого она обратилась в Многофункциональный центр, где предоставила ложные сведения о рождении у неё девочки.

По заявлению Управление Пенсионного фонда приняло решение о выплате маткапитала в сумме более 453 тыс. рублей.

Суд назначил злоумышленнице 1 год и 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Ущерб возмещен.