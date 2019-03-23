Управляющую компанию в Ижевске наказали за снег на крыше дома

Суд обязал фирму выплатить 250 тыс. рублей штрафа.

Ижевск. Удмуртия. Управляющую компанию «Сити-Сервис» в Ижевске наказали за снег на крыше дома. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Удмуртской Республики.

Сугроб на крыше дома по улице 30 лет Победы образовался в январе 2019 года. Специалисты жилищной инспекции составили протокол об административной правонарушении. Представитель компании вину не признал. Суд обязал фирму выплатить 250 тыс. рублей штрафа.

Напомним, в Удмуртии за прошедший месяц от схода снега с крыш зданий погибли три человека. Также за это время пять человек получили травмы различной степени тяжести.