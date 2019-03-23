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Управляющую компанию в Ижевске наказали за снег на крыше дома

11:46, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
11:46, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющие компании\n#суд\n#происшествие\n#штраф
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Суд обязал фирму выплатить 250 тыс. рублей штрафа.

Ижевск. Удмуртия. Управляющую компанию «Сити-Сервис» в Ижевске наказали за снег на крыше дома. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда столицы Удмуртской Республики.

Сугроб на крыше дома по улице 30 лет Победы образовался в январе 2019 года.  Специалисты жилищной инспекции составили протокол об административной правонарушении. Представитель компании вину не признал. Суд обязал фирму выплатить 250 тыс. рублей штрафа.

Напомним, в Удмуртии за прошедший месяц от схода снега с крыш зданий погибли три человека. Также за это время пять человек получили травмы различной степени тяжести.

11:46, 23 марта, 2019
Ксения Чернова
174
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющие компании\n#суд\n#происшествие\n#штраф

 

 

 


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