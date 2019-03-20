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Разбойники в масках похитили с почты в Сарапуле мешок с монетами

15:31, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
15:31, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
259
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#разбой\n#суд\n#происшествие
Фото: pxhere.com
259
0

Добычей злоумышленников стали 835 рублей.

Ижевск. Удмуртия. Разбойники в масках напали на отделение почты в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, злоумышленники приехали в город из Ижевска.

Для своей «операции» двое мужчин – 36 и 37 лет – арендовали автомобиль и сменили на нём регистрационные номера. Они надели маски и ворвались в отделение, где в это время находились посетители. Злоумышленники потребовали передать им деньги, угрожая автоматами и пистолетом. Один из нападавших даже произвел предупредительный выстрел в пол.

Добычей злоумышленников стал мешок монет. Сумма похищенного составил 835 рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, материалы уже передали в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

15:31, 20 марта, 2019
Ксения Чернова
259
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#разбой\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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