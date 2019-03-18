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Жителя Камбарки обвинили в сексуальном насилии и разврате

13:40, 18 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
13:40, 18 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Следственный комитет\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#насилие\n#несовершеннолетние
Фото: susanin.news
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Отмечается, что молодой человек страдает психическим расстройством.

Камбарка. Удмуртия. Жителя Камбарки обвинили в сексуальном насилии и разврате. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии в понедельник, 18 марта.

По данным следствия, 20-летний обвиняемый, страдающий психическим расстройством, с июня 2018 года по январь 2019 года в общественных местах Камбарки неоднократно совершал сексуальное насилие и развратные действия в отношении девочек в возрасте от 9 до 13 лет.

После того, как информация об этом поступила в правоохранительные органы, следователи совместно с полицейскими незамедлительно провели комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, в результате которых злоумышленника изобличили и задержали.

Отмечается, что следствием установлены четыре потерпевшие девочки. В отношении обвиняемого назначена комплексная психолого-сексолого-психиатрическая судебная экспертиза. Также проводятся мероприятия, направленные на установление возможной причастности обвиняемого к совершению аналогичных преступлений.

Уголовное дело завели по статье 132 УК России «Насильственные действия сексуального характера» и статье 135 УК России «Развратные действия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

13:40, 18 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
233
0
#Следственный комитет\n#Камбарка\n#Удмуртия\n#насилие\n#несовершеннолетние

 

 

 


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