Задержанного в Ижевске жителя Азербайджана принудительно выдворят из страны

Мужчине уже был закрыт въезд в Россию до 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Задержанного в Ижевске жителя Азербайджана признали виновным по статье 322 УК России «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сообщается, что в марте 2018 года сотрудники ФСБ в Ижевске задержали гражданина Азербайджана Искендера Искендерова, незаконно находящегося на территории России. В ходе предварительного следствия иностранец попытался скрыться от следственных органов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства с выдворением за пределы Российской Федерации. Ему даже запретили въезд в страну до 2025 года.

Осведомлённый о запрете въезда в Россию Искендеров использовал новый комплект документов, незаконно пересёк границу в международном автомобильном пункте пропуска «Ново-Филя» в Дагестане. После этого мужчина прибыл в Удмуртию.

В январе 2019 года Магарамкентский райсуд Дагестана признал Искендерова виновным в незаконном пересечении госграницы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с содержанием в колонии-поселении. По отбытии наказания жителя Азербайджана принудительно выдворят за пределы России.