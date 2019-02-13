Задержанного в Ижевске жителя Азербайджана принудительно выдворят из страны

Мужчине уже был закрыт въезд в Россию до 2025 года.
Ижевск. Удмуртия. Задержанного в Ижевске жителя Азербайджана признали виновным по статье 322 УК России «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.
Сообщается, что в марте 2018 года сотрудники ФСБ в Ижевске задержали гражданина Азербайджана Искендера Искендерова, незаконно находящегося на территории России. В ходе предварительного следствия иностранец попытался скрыться от следственных органов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства с выдворением за пределы Российской Федерации. Ему даже запретили въезд в страну до 2025 года.
Осведомлённый о запрете въезда в Россию Искендеров использовал новый комплект документов, незаконно пересёк границу в международном автомобильном пункте пропуска «Ново-Филя» в Дагестане. После этого мужчина прибыл в Удмуртию.
В январе 2019 года Магарамкентский райсуд Дагестана признал Искендерова виновным в незаконном пересечении госграницы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с содержанием в колонии-поселении. По отбытии наказания жителя Азербайджана принудительно выдворят за пределы России.
Паспорт или выдворение
"Депортантом" может стать человек, который, например, отбыл назначенный российским судом срок за решеткой. Или совершивший уголовное преступление небольшой тяжести, за которое не присуждено реального наказания в соответствии с Уголовным кодексом. После этого министерство юстиции России вносит таких людей в список нежелательных мигрантов. Существуют более сложные случаи, когда страна не признает гражданина, некогда уехавшего в Россию.