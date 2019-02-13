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Задержанного в Ижевске жителя Азербайджана принудительно выдворят из страны

12:20, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
12:20, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
384
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#Дагестан\n#Удмуртия\n#граница\n#эмиграция\n#Азербайджан
Фото: @arzik2
384
0

Мужчине уже был закрыт въезд в Россию до 2025 года.

Ижевск. Удмуртия. Задержанного в Ижевске жителя Азербайджана признали виновным по статье 322 УК России «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Сообщается, что в марте 2018 года сотрудники ФСБ в Ижевске задержали гражданина Азербайджана Искендера Искендерова, незаконно находящегося на территории России. В ходе предварительного следствия иностранец попытался скрыться от следственных органов. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение миграционного законодательства с выдворением за пределы Российской Федерации. Ему даже запретили въезд в страну до 2025 года.

Осведомлённый о запрете въезда в Россию Искендеров использовал новый комплект документов, незаконно пересёк границу в международном автомобильном пункте пропуска «Ново-Филя» в Дагестане. После этого мужчина прибыл в Удмуртию.

В январе 2019 года Магарамкентский райсуд Дагестана признал Искендерова виновным в незаконном пересечении госграницы. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с содержанием в колонии-поселении. По отбытии наказания жителя Азербайджана принудительно выдворят за пределы России.

Паспорт или выдворение​

"Депортантом" может стать человек, который, например, отбыл назначенный российским судом срок за решеткой. Или совершивший уголовное преступление небольшой тяжести, за которое не присуждено реального наказания в соответствии с Уголовным кодексом. После этого министерство юстиции России вносит таких людей в список нежелательных мигрантов. Существуют более сложные случаи, когда страна не признает гражданина, некогда уехавшего в Россию.

12:20, 13 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
384
0
#ФСБ\n#Ижевск\n#Дагестан\n#Удмуртия\n#граница\n#эмиграция\n#Азербайджан

 

 

 


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