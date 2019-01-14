Один человек погиб в ДТП с трактором в Сарапуле

Водитель «ВАЗа» находился в состоянии опьянения.

Сарапул. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло 12 января на улице Азина в Сарапуле. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

33-летний водитель «ВАЗа-2112» столкнулся с трактором «Т-150К». В результате ДТП одна из пассажирок – 39-летняя женщина, погибла, другая – получила травмы, её отвезли в больницу.

Известно, что водитель «ВАЗа» был пьян.

Отметим, за выходные в Удмуртии произошло 12 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы. Сотрудники инспекции выявили 65 водителей с признаками опьянения.