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Один человек погиб в ДТП с трактором в Сарапуле

15:15, 14 января, 2019
Анна Торхова
15:15, 14 января, 2019
Анна Торхова
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#ДТП\n#Ижевск\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия\n#водители
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
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Водитель «ВАЗа» находился в состоянии опьянения.

Сарапул. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло 12 января на улице Азина в Сарапуле. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

33-летний водитель «ВАЗа-2112» столкнулся с трактором «Т-150К». В результате ДТП одна из пассажирок – 39-летняя женщина, погибла, другая – получила травмы, её отвезли в больницу.

Известно, что водитель «ВАЗа» был пьян.

Отметим, за выходные в Удмуртии произошло 12 ДТП, в результате которых 16 человек получили травмы. Сотрудники инспекции выявили 65 водителей с признаками опьянения.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

15:15, 14 января, 2019
Анна Торхова
501
0
#ДТП\n#Ижевск\n#алкоголь\n#авария\n#Удмуртия\n#водители

 

 

 


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