В гипермаркете «Ашан» в Ижевске выявили нарушения пожарной безопасности

Более 20 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В гипермаркете «Ашан» в Ижевске нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Так, в магазине выявлены факты заужения и загромождения эвакуационных путей. Также в гипермаркете нарушена работа пожарной сигнализации и другое.

Должностное лицо общества привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушения пожарной безопасности»), в адрес руководителя гипермаркета внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время большую часть нарушений устранили, к дисциплинарной ответственности привлекли более 20 сотрудников «Ашана».