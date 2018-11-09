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В гипермаркете «Ашан» в Ижевске выявили нарушения пожарной безопасности

15:45, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
15:45, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ашан\n#пожарная безопасность
364
0

Более 20 сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. В гипермаркете «Ашан» в Ижевске нашли нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Так, в магазине выявлены факты заужения и загромождения эвакуационных путей. Также в гипермаркете нарушена работа пожарной сигнализации и другое.

Должностное лицо общества привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ («Нарушения пожарной безопасности»), в адрес руководителя гипермаркета внесено представление об устранении нарушений.

В настоящее время большую часть нарушений устранили, к дисциплинарной ответственности привлекли более 20 сотрудников «Ашана».

15:45, 09 ноября, 2018
Анна Торхова
364
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ашан\n#пожарная безопасность

 

 

 


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