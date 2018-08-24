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В Удмуртии «Городскую УК» заподозрили в невыплате 3 млн рублей РСО

15:15, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
15:15, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#управляющая компания\n#деньги\n#финансы и деньги
Фото: ИА "Сусанин"
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Дело возбудили после проверки прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии управляющую компанию «Городская УК» заподозрили в невыплате 3 млн рублей ресурсоснабжающим организациям. Дело возбудили после проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что с января 2017 года по март 2018 года компания, собирая с жителей более 300 домов Ижевска деньги за оплату коммунальных услуг, переводила их на счета аффилированных организаций.

«Причинив своими действиями ресурсоснабжающим организациям «Энергосбыт Плюс» и «УКС» ущерб на сумму более 3 млн руб», - говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 4, статьи 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»).

15:15, 24 августа, 2018
Георгий Поветкин
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#управляющая компания\n#деньги\n#финансы и деньги

 

 

 


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