В Удмуртии «Городскую УК» заподозрили в невыплате 3 млн рублей РСО

Дело возбудили после проверки прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии управляющую компанию «Городская УК» заподозрили в невыплате 3 млн рублей ресурсоснабжающим организациям. Дело возбудили после проверки прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что с января 2017 года по март 2018 года компания, собирая с жителей более 300 домов Ижевска деньги за оплату коммунальных услуг, переводила их на счета аффилированных организаций.

«Причинив своими действиями ресурсоснабжающим организациям «Энергосбыт Плюс» и «УКС» ущерб на сумму более 3 млн руб», - говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 4, статьи 160 УК России («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»).