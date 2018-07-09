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Сбившему школьника насмерть водителю в Ижевске грозит 5 лет тюрьмы

15:45, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
15:45, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
426
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль
426
0

За год мужчина был привлечен 44 раза к административной ответственности.

Ижевск. Удмуртия. Дело водителя «Инфинити», который вечером сбил 16-летнего школьника на пешеходном переходе в Ижевске, передано в суд. 27-летний ижевчанин обвиняется по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, что в конце апреля водитель «Инфинити», ехавший по улице Карла Маркса, сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ученика 10 класса школы №27. Автомобиль двигался со скоростью 105 км/ч, при ограничении на этом участке дороги в 40 км/ч. Перед переходом водитель не сбросил скорость, в результате чего автомобиль сбил подростка, который от полученных травм скончался на месте.

По сообщению надзорного органа, водитель в течение года был привлечен 44 раза к административной ответственности, из них 30 раз – за превышение скорости.

«По результатам расследования обвиняемый свою вину признал в полном объеме и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, однако отец подростка, признанный потерпевшим по данному делу, своего согласия на это не дал» - сообщает пресс-служба.

Лихачу грозит до 5 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

15:45, 09 июля, 2018
Аграфена Костромская
426
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль

 

 

 


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