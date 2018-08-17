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В Дебесском районе Удмуртии ассенизаторы сливали отходы в поле

08:30, 17 августа, 2018
Георгий Поветкин
08:30, 17 августа, 2018
Георгий Поветкин
499
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#Ижевск\n#Прокуратура\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#отходы\n#природа\n#природа Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Ущерб окружающей среде составил более 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Дебесском районе Удмуртии ассенизаторы сливали отходы в поле неподалеку от трассы Елабуга-Пермь. Ущерб окружающей среде составил более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В мае-июле 2018 года компания, оказывающая ассенизаторские услуги, умышленно вывозила отходы в места не предназначенные для слива. Площадь загрязнения составила 642,6 кв. м.

Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1, статьи 254 УК России («Порча земли, а именно отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде»).

08:30, 17 августа, 2018
Георгий Поветкин
499
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Дебесы\n#Удмуртия\n#отходы\n#природа\n#природа Удмуртии

 

 

 


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