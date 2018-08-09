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Педагога в Удмуртии подозревают в сексуальном насилии над подростками

09:55, 09 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
09:55, 09 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
847
0
#Ижевск\n#Глазов\n#педофил\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#Следственный комитет России
847
0

Мужчина более 10 лет работал в допобразовании.

Ижевск. Удмуртия. Следственный комитет России по Удмуртской Республике возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Глазова. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии, мужчину подозревают в совершении преступлений по статье 135 УК РФ «Развратные действия» и статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

По данным следствия, подозреваемый более десяти лет работал педагогом дополнительного образования в детской телевизионной студии, где обучал несовершеннолетних основам видеосъёмки и монтажа видеозаписей.

Под предлогом дополнительных занятий предлагал некоторым подросткам задержаться в телестудии, где совершал в отношении них развратные действия и насильственные действия сексуального характера.

В настоящее время следствием установлены двое потерпевших, в отношении которых подозреваемый совершал подобные действия неоднократно на протяжении нескольких лет, начиная с достижения ими 13-летнего возраста.

Подозреваемый задержан. Следователь готовит материалы для обращения в суд для заключения мужчины под стражу.   

Следственное управление обращается с просьбой ко всем, кто располагает информацией о совершенных подозреваемым преступлениях, а также потерпевших, обратиться в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике по адресу в Ижевске: улица Лихвинцева, 49, или по телефону (3412) 41-39-20, 41-39-27.

09:55, 09 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
847
0
#Ижевск\n#Глазов\n#педофил\n#Удмуртия\n#несовершеннолетние\n#Следственный комитет России

 

 

 


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