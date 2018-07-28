play
pause
  • $ 62.97 ↑
  • € 73.34 ↓

Перевернувшийся в Подмосковье автобус перевозил артистов ансамбля «Танок» из Удмуртии

22:47, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
22:47, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
309
0
#Ижевск\n#Москва\n#авария\n#Удмуртия\n#автобус\n#происшествие
Фото: vk.com/Ксении Затонских
309
0

Погибших и тяжелораненых нет.

Москва. Перевернувшийся в Подмосковье пассажирский автобус перевозил артистов ансамбля «Танок» из Удмуртии. Об этом в Твиттере сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В районе Домодедово перевернулся автобус Москва-Ижевск, перевозивший ансамбль Танок, 26 пассажиров, из них четверо детей, и два водителя. Погибших и тяжелораненых нет. МЧС постоянно на связи с местными службами. Решаем вопрос с трансфером, часть людей отправляем сегодня поездом», - написал руководитель региона.

Напомним, что ранее сообщалось, что с трассе А-107 в Домодедовском районе съехал рейсовый автобус.

22:47, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
309
0
#Ижевск\n#Москва\n#авария\n#Удмуртия\n#автобус\n#происшествие

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
14306

Минстрою досталось от Бречалова: глава Удмуртии раскритиковал ведомство за реализацию госпрограммы

9473
13:50, 23 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

5320
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске заведующую терапевтическим отделением взяли с поличным при получении денег от пациента

5177
15:25, 23 июля, 2018

Симкомат: предприниматель из Ижевска изобрел «убийцу» салонов связи

5082
12:20, 25 июля, 2018

Путину не понравились варианты изменения пенсионного возраста

12:00, 21 июля, 2018
3466

На Камчатке медведь разрыл могилы на кладбище

2827
11:38, 23 июля, 2018

Глава «Роскосмоса» после проведенных обысков покинул свою должность

2648
14:00, 21 июля, 2018

В Подмосковье в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки

2454
16:42, 23 июля, 2018

Сергей Шнуров пробежал 10 км марафона «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

1973
17:55, 22 июля, 2018

Южная Корея запретила поднимать со дна затонувший крейсер «Дмитрий Донской»

18:00, 21 июля, 2018
26168

Игрока КВН убили в драке в Казахстане

2735
14:37, 22 июля, 2018

Пожилая австралийка ослепла из-за просроченной туши

1978
12:30, 22 июля, 2018

В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

1952
18:15, 25 июля, 2018

Страхи Ньюта Саламандера и Николас Фламель: что показали в новом трейлере «Фантастических тварей»

1915
19:00, 22 июля, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: главные новости недели

27 июля, 2018

УКС продолжают работы в Ижевске

27 июля, 2018

Замена трубопроводов в Ижевске

27 июля, 2018