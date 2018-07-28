Перевернувшийся в Подмосковье автобус перевозил артистов ансамбля «Танок» из Удмуртии

Погибших и тяжелораненых нет.

Москва. Перевернувшийся в Подмосковье пассажирский автобус перевозил артистов ансамбля «Танок» из Удмуртии. Об этом в Твиттере сообщил глава республики Александр Бречалов.

«В районе Домодедово перевернулся автобус Москва-Ижевск, перевозивший ансамбль Танок, 26 пассажиров, из них четверо детей, и два водителя. Погибших и тяжелораненых нет. МЧС постоянно на связи с местными службами. Решаем вопрос с трансфером, часть людей отправляем сегодня поездом», - написал руководитель региона.

Напомним, что ранее сообщалось, что с трассе А-107 в Домодедовском районе съехал рейсовый автобус.