В Глазове сожгли более 45 кг некачественной свинины

У части продукции истек срок годности.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе внеплановой проверки на одном из предприятий общественного питания специалисты обнаружили 45,52 кг некачественной свинины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Так, на мясе отсутствовала маркировка с указанием даты производства, сроков годности и условий хранения. Часть продукции – свинина из Бразилии, хранилась с истекшим сроком годности.

Всю продукцию сожгли.

Юридическому лицу и руководителю выписали административные штрафы 10 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно.