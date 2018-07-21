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В Глазове сожгли более 45 кг некачественной свинины

16:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
16:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
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#Глазов\n#Удмуртия\n#мясо\n#Россельхознадзор\n#проверка\n#свиньи
Фото: pixabay.com
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У части продукции истек срок годности.

Глазов. Удмуртия. В Глазове в ходе внеплановой проверки на одном из предприятий общественного питания специалисты обнаружили 45,52 кг некачественной свинины. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике.

Так, на мясе отсутствовала маркировка с указанием даты производства, сроков годности и условий хранения. Часть продукции – свинина из Бразилии, хранилась с истекшим сроком годности.

Всю продукцию сожгли.

Юридическому лицу и руководителю выписали административные штрафы 10 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно.

16:00, 21 июля, 2018
Анна Торхова
377
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#мясо\n#Россельхознадзор\n#проверка\n#свиньи

 

 

 


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