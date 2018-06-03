Сотрудники «Евросети» в Уве украли из магазина айфоны и 600 тыс рублей

За это они могут отправиться в тюрьму на 6 лет.

Ува. Удмуртия. Два сотрудника «Евросети» в Уве украли из магазина айфоны и 600 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, за это они могут отправиться в тюрьму на 6 лет.

По данным ведомства, директор и один из продавцов обокрали магазин в середине марта 2018 года. Тогда со счетов «Евросети» и из кассы они похитили порядка 400 тыс. рублей, а также «вынесли» два айфона и аксессуары к ним.

Спустя два месяца директор обокрал кассу магазина еще раз. «11 мая 2018 года он похитил денежные средства <…> на общую сумму более 189 тыс. руб», - говорится в сообщении ведомства.

Против них возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). На данный момент его материалы передали в Увинский районный суд.