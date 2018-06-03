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Сотрудники «Евросети» в Уве украли из магазина айфоны и 600 тыс рублей

11:00, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
11:00, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
790
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#Евросеть\n#Ува\n#кража\n#Удмуртия\n#преступления\n#магазины\n#деньги
790
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За это они могут отправиться в тюрьму на 6 лет.

Ува. Удмуртия. Два сотрудника «Евросети» в Уве украли из магазина айфоны и 600 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, за это они могут отправиться в тюрьму на 6 лет.  

По данным ведомства, директор и один из продавцов обокрали магазин в середине марта 2018 года. Тогда со счетов «Евросети» и из кассы они похитили порядка 400 тыс. рублей, а также «вынесли» два айфона и аксессуары к ним. 

Спустя два месяца директор обокрал кассу магазина еще раз. «11 мая 2018 года он похитил денежные средства <…> на общую сумму более 189 тыс. руб», - говорится в сообщении ведомства.  

Против них возбуждили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере). На данный момент его материалы передали в Увинский районный суд.

11:00, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
790
0
#Евросеть\n#Ува\n#кража\n#Удмуртия\n#преступления\n#магазины\n#деньги

 

 

 


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