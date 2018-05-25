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Бывший сотрудник полиции Ижевска заплатит более 1 млн рублей за избиение человека

10:35, 25 мая, 2018
Диана Ворончихина
10:35, 25 мая, 2018
Диана Ворончихина
546
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
Фото: arzik2
546
0

Ранее эту сумму потерпевшему выплатили из федерального бюджета, как компенсацию морального и материального ущерба.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Удмуртии добилась возврата в казну 1,2 млн рублей, которые были выплачены в счет возмещения вреда от преступления, совершенного бывшим сотрудником полиции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 14 февраля 2012 года сотрудник патрульно-постовой службы Ижевска при исполнении служебных обязанностей избил человека. Потерпевший получил закрытую травму брюшной полости. Полицейского признали виновным в «превышении должностных полномочий с применением насилия, с причинением тяжких последствий». Мужчину на 3 года посадили в исправительную колонию общего режима с лишением права занимать должности в органах внутренних дел на 3 года.

В 2015 году Первомайский районный суд Ижевска удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с казны России в лице Министерства финансов компенсации морального и материального ущерба – 1,2 млн рублей.

«Денежные средства в счет причинения гражданину вреда выплатило государство. Поскольку фактически ущерб был причинен сотрудником полиции и его вина установлена вступившим в законную силу приговором, ущерб государству должен быть им возмещен в порядке регресса», - говорится в сообщении.

Иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме.

10:35, 25 мая, 2018
Диана Ворончихина
546
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


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