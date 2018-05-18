Ребёнок попал под машину во дворе в Ижевске

Мальчик резко выбежал на проезжую часть.

Ижевск. Удмуртия. Женщина-водитель наехала на мальчика в Ижевске. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, инцидент произошёл во дворе дома №51 по улице Петрова вечером в четверг, 17 мая.

Сообщается, что при проезде дворовой территории водитель автомобиля «Тойота» совершила наезд на пешехода - мальчика, 2014 года рождения. В результате ДТП ребёнок получил травмы.

Со слов водителя, ребёнок резко выбежал на проезжую часть перед близко движущимся автомобилем.