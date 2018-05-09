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50 тыс долларов требовали мошенники от жительницы Удмуртии за освобождение ее сына от уголовной ответственности

12:00, 09 мая, 2018
Анна Торхова
12:00, 09 мая, 2018
Анна Торхова
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#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#преступная группа
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Один из злоумышленников представился сотрудником правоохранительных органов.

Ижевск. Удмуртия. Мошенники предлагали жительнице Удмуртии освободить её сына от уголовной ответственности за 50 тыс. долларов. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике, один из злоумышленников представился сотрудником правоохранительных органов.

Преступную группу задержали при получении 500 тыс. рублей предоплаты.

Установлено, что все участники преступной группы ранее судимы.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). В отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

12:00, 09 мая, 2018
Анна Торхова
405
0
#МВД\n#Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#мошенники\n#деньги\n#преступная группа

 

 

 


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