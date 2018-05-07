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4 года тюрьмы грозит жителю Ижевска за содержание наркопритона

12:55, 07 мая, 2018
12:55, 07 мая, 2018
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#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В отношение 35-летнего неработающего, ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Правоохранители получили информацию, что в квартире одного из домов по улице 9 Января собираются подозрительные люди, а около нее периодически ощущается химический запах.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в данной квартире организован наркопритон. В доме найдены предметы и вещества для приготовления ацетилированного опия, в помещении были наркоманы.

Позже стало известно, что притон в своей квартире организовал 35-летний неработающий, ранее судимый мужчина. В отношение него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов в ближайший отдел полиции или по тел 02.

12:55, 07 мая, 2018
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#наркотики\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#происшествие

 

 

 


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