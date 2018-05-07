4 года тюрьмы грозит жителю Ижевска за содержание наркопритона

В отношение 35-летнего неработающего, ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске полицейские ликвидировали наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Правоохранители получили информацию, что в квартире одного из домов по улице 9 Января собираются подозрительные люди, а около нее периодически ощущается химический запах.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в данной квартире организован наркопритон. В доме найдены предметы и вещества для приготовления ацетилированного опия, в помещении были наркоманы.

Позже стало известно, что притон в своей квартире организовал 35-летний неработающий, ранее судимый мужчина. В отношение него возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.

МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам с просьбой сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков и содержания наркопритонов в ближайший отдел полиции или по тел 02.