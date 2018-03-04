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В Ижевске неопытный водитель влетел под капот пожарной машины

11:32, 04 марта, 2018
Анна Торхова
11:32, 04 марта, 2018
Анна Торхова
1490
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#пожарная машина
Фото: 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике
1490
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Молодой человек не уступил дорогу спецавтомобилю.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске «Дэу Нексия» влетела под капот пожарной машины «Урал». Как рассказал руководитель первого отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, за рулем легковушки находился молодой человек 1998 года рождения, стаж вождения которого 7 месяцев.

Авария произошла 4 марта около 10:00 на перекрестке улиц Удмуртская и 10 лет Октября. Водитель «Нексии» не уступил дорогу спецтранспорту, который ехал с включенными световыми и звуковыми сигналами.

В результате ДТП молодой человек получил травмы, его увезли в больницу.

В Госавтоинспекции напоминают, при приближении автомобиля с включенными проблесковым маячком синего цвета и спецсигналом водители обязаны уступить дорогу для беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.

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11:32, 04 марта, 2018
Анна Торхова
1490
0
#ДТП\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия\n#автомобиль\n#пожарная машина

 

 

 

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