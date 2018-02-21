14 лет за решеткой проведет житель Удмуртии за сексуальное насилие над дочерью

Мужчина уже был судим за причинение смерти.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии проведет 14 лет за решеткой за надругательство над своей малолетней дочерью. Ранее мужчина уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Известно, что осужденный проживал с супругой и дочерью. Несколько раз отец оставался с 7-летней девочкой наедине и совершал в отношении нее действия сексуального характера.

Мужчину признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).