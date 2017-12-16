Трехлетняя девочка погибла в аварии с фурой на трассе в Удмуртии

Виновник аварии не справился с управлением и выехал на «встречку».

Ижевск. Удмуртия. В Малопургинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла трехлетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария произошла накануне, 15 декабря.

По данным ведомства, ДТП произошло на трассе примерно в 19:30. Водитель автомобиля «Тойота WISH» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он врезался в грузовик «Скания Р400». Из-за этого фура оказалась на «встречке» и столкнулась с машиной «RENAULT SANDERO».

В результате аварии погибла трехлетняя девочка, находившаяся в автокресле на заднем сидении «RENAULT». От полученных травм она скончалась на месте. Пассажиры и водители других автомобилей получили легкие повреждения, и после осмотра врачей были отпущены домой.