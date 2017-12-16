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      Трехлетняя девочка погибла в аварии с фурой на трассе в Удмуртии

      15:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      1469
      0
      #дети\n#ДТП\n#Удмуртия\n#смерть\n#дорога\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по УР
      1469
      0

      Виновник аварии не справился с управлением и выехал на «встречку».

      Ижевск. Удмуртия. В Малопургинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла трехлетняя девочка. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, авария произошла накануне, 15 декабря.  

      По данным ведомства, ДТП произошло на трассе примерно в 19:30. Водитель автомобиля «Тойота WISH» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. После этого он врезался в грузовик «Скания Р400». Из-за этого фура оказалась на «встречке» и столкнулась с машиной «RENAULT SANDERO».  

      В результате аварии погибла трехлетняя девочка, находившаяся в автокресле на заднем сидении «RENAULT». От полученных травм она скончалась на месте. Пассажиры и водители других автомобилей получили легкие повреждения, и после осмотра врачей были отпущены домой. 

      15:00, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      1469
      0
      #дети\n#ДТП\n#Удмуртия\n#смерть\n#дорога\n#происшествие

       

       

       

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