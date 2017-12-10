Двое жителей Глазова пытались купить права на сайте знакомств

После отправки денег переписка с незнакомцами прекратилась.

Глазов. Удмуртия. Двое жителей Глазова пытались купить права на сайте популярном сайте знакомств. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, после отправки денег переписка с незнакомцами прекратилась.

«Жертвами мошенников стали двое жителей Глазова. Один из них перевел незнакомцам 8 тыс. рублей, второй – 42 тыс. рублей. Но после получения денег переписка с желающими приобрести права прекратилась», - говорится в сообщении правоохранителей.

После безуспешных попыток выйти на связь со злоумышленниками, молодые люди поняли, что стали жертвами мошенничества. Однако в полицию не обратились. Данные факты были выявлены сотрудниками МО «Глазовский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Полицейские напоминают гражданам, что любая попытка за деньги приобрести водительские права и другие документы через Интернет – незаконна. Если вам известны аналогичные факты нарушения закона – сообщите в полицию. Телефон прежний – 02.