В авариях, связанных с наездом на людей, пострадали 571 человек.

Ижевск. Удмуртия. 65 пешеходов погибли на дорогах Удмуртии за 11 месяцев 2017 года. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии, в авариях, связанных с наездом на людей, пострадали 571 человек.

«Только за 11 месяцев текущего года в республике произошло 610 ДТП, связанных с наездом на пешеходов. В указанных авариях пострадал 571 человек из них 65 - погибли», - говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции напоминают, что с 1 июля 2015 года, при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.

«Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть внимательными у пешеходных переходов - водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пешеходам при переходе дороги удостовериться, что их пропускают», - обратились сотрудники ведомства к жителям региона.