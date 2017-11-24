Водитель из Удмуртии пять лет ездил с поддельными правами

Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии водителя привлекли к уголовной ответственности за поддельные права. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Органами дознания он обвиняется в совершении использования заведомо подложного документа – водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ)», - говорится в сообщении.

Установлено, что фальшивый документ водитель оформил в интернете в октябре 2012 года и использовал его до октября этого года.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в судебный участок Завьяловского района Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.

Отметим, что с начала 2017 года только на территории Завьяловского района совершено 14 аналогичных преступлений, в отношении 12 человек суд вынес обвинительные приговоры. При этом ранее указанные лица к уголовной ответственности не привлекались.