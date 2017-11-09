Более 100 спасателей из Башкортостана приедут в Ижевск для разбора завалов

В МЧС России подготовлена авиация на случай возможной эвакуации пострадавших.

Ижевск. Удмуртия. Аэромобильная группировка главного управления МЧС Башкирии в количестве 110 человек и 14 единиц техники приедет в Ижевск на разбор завалов обрушенного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что на помощь ижевским спасателям прилетят специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что подготовлена авиация на случай возможной эвакуации пострадавших.

«Мы привели в готовность санавиацию МЧС и готовы оказать всю помощь по транспортировке пострадавших», - подчеркнул министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

Глава Удмуртии Александр Бречалов также сообщил, что в регион в ближайшее время прибудут специалисты, которым предстоит в течение завтрашнего дня оценить состояние дома и оставшихся конструкций, а также определить стратегию дальнейшей работы с ними. Жители пострадавшего подъезда смогут попасть в свои квартиры только после положительного заключения экспертов.