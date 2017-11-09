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      Изменились телефоны «горячей линии» по вопросам обрушения жилого дома в Ижевске

      Более 100 спасателей из Башкортостана приедут в Ижевск для разбора завалов

      22:46, 09 ноября, 2017
      22:46, 09 ноября, 2017
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      #Ижевск\n#Башкирия\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Башкортостан\n#происшествие
      Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан
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      В МЧС России подготовлена авиация на случай возможной эвакуации пострадавших.

      Ижевск. Удмуртия. Аэромобильная группировка главного управления МЧС Башкирии в количестве 110 человек и 14 единиц техники приедет в Ижевск на разбор завалов обрушенного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

      Напомним, что ранее сообщалось о том, что на помощь ижевским спасателям прилетят специалисты Сибирского регионального поисково-спасательного отряда.

      В пресс-службе МЧС России сообщили, что подготовлена авиация на случай возможной эвакуации пострадавших.

      «Мы привели в готовность санавиацию МЧС и готовы оказать всю помощь по транспортировке пострадавших», - подчеркнул министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.

      Глава Удмуртии Александр Бречалов также сообщил, что в регион в ближайшее время прибудут специалисты, которым предстоит в течение завтрашнего дня оценить состояние дома и оставшихся конструкций, а также определить стратегию дальнейшей работы с ними. Жители пострадавшего подъезда смогут попасть в свои квартиры только после положительного заключения экспертов.

      22:46, 09 ноября, 2017
      428
      0
      #Ижевск\n#Башкирия\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Башкортостан\n#происшествие

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