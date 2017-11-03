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      Жительница Глазова ответит перед судом за убийство трёхмесячного ребенка

      10:11, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      10:11, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      2086
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#ребенок\n#суд
      Фото: publicdomainpictures.net
      2086
      0

      Девушка накрыла малыша одеялом, от чего он задохнулся.

      Глазов. Удмуртия. Мать трехмесячного ребёнка предстанет перед судом в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

      35-летняя жительница Глазова, находясь в пьяном состоянии, легла спать вместе со своим ребенком. Во время сна девушка откинула одеяло на младенца, накрыв его с головой. В результате этого малыш задохнулся.

      Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Женщине грозит до 2 лет тюрьмы.

      10:11, 03 ноября, 2017
      Анна Торхова
      2086
      0
      #Глазов\n#Удмуртия\n#ребенок\n#суд

       

       

       

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