Жительница Глазова ответит перед судом за убийство трёхмесячного ребенка

Девушка накрыла малыша одеялом, от чего он задохнулся.

Глазов. Удмуртия. Мать трехмесячного ребёнка предстанет перед судом в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике.

35-летняя жительница Глазова, находясь в пьяном состоянии, легла спать вместе со своим ребенком. Во время сна девушка откинула одеяло на младенца, накрыв его с головой. В результате этого малыш задохнулся.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»). Женщине грозит до 2 лет тюрьмы.