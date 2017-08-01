Жителей дома в Селтах эвакуировали из-за рухнувшей плиты подвального перекрытия

Межведомственная комиссия выясняет причины произошедшего.

Селты. Удмуртия. Жителей двухэтажного дома в Селтах эвакуировали из-за рухнувшей плиты подвального перекрытия. Об этом рассказала информагентству «Сусанин» замруководителя пресс-службы главного управления МЧС России по Удмуртской Республике Вероника Митрофанова.

По её словам, обрушение произошло в ночь на вторник, 1 августа. Из дома эвакуировали 11 человек, в том числе двух детей. Жильцы разместились у своих родственников.

«Причины произошедшего выясняются. Та есть претензии к качеству работ. В настоящее время на месте работает межведомственная комиссия», - отметила Митрофанова.