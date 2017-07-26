Несчастный случай произошел на ЧМЗ в Глазове

Работник завода получил ожоги лица и груди.

Глазов. Удмуртия. Несчастный случай произошел на Чепецком механическом заводе в Глазове. Один из рабочих получил ожоги лица и верхней части груди, сообщили корреспонденту «Сусанина» в пресс-службе предприятия.

«В цехе кальциевого производства Чепецкого механического завода при проведении технологической операции произошел несчастный случай. Во время отделения кальция от приемного цилиндра произошел хлопок с выбросом газов. Рабочий шестого разряда получил ожог лица и верхней части груди», - сказал собеседник агентства.

Работника госпитализировали в медсанчасть №41. Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное.

«Ведется полное медобследование, по результатам которого специалисты установят диагноз. Сейчас выясняются обстоятельства. Предприятие работает в штатном режиме», - уточнили в пресс-службе.