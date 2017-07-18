Об этом рассказал замглавы администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный.

Ижевск. Подрядчиков пустили на территорию ижевской котельной «Ижметмаш» после введения режима ЧС. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу и воскресенье бригады ООО «Стройресурс» приступили к необходимым работам.

Напомним, что в минувшую пятницу, 14 июля, из-за угрозы срыва строительства магистрального трубопровода на территории АО «Ижметмаш» был введен режим ЧС. Это случилось из-за отказа пускать на территорию предприятия подрядчика, который должен был доставить оборудование и материалы, необходимые для работы.

«Утром 17 июля состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС, на котором была озвучена информация, что «АК Барс» банк дает согласие на проведение работ на территории предприятия», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что штаб продолжит мониторинг ситуации по подготовке к отопительному сезону котельной.