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      Подрядчиков пустили на территорию ижевской котельной «Ижметмаш» после введения режима ЧС

      09:45, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      09:45, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      257
      0
      #Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#происшествие
      Фото: ИА "Сусанин"
      257
      0

      Об этом рассказал замглавы администрации города по ЖКХ Сергей Задорожный.

      Ижевск. Подрядчиков пустили на территорию ижевской котельной «Ижметмаш» после введения режима ЧС. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в субботу и воскресенье бригады ООО «Стройресурс» приступили к необходимым работам.

      Напомним, что в минувшую пятницу, 14 июля, из-за угрозы срыва строительства магистрального трубопровода на территории АО «Ижметмаш» был введен режим ЧС. Это случилось из-за отказа пускать на территорию предприятия подрядчика, который должен был доставить оборудование и материалы, необходимые для работы.

      «Утром 17 июля состоялось заседание оперативного штаба по ликвидации ЧС, на котором была озвучена информация, что «АК Барс» банк дает согласие на проведение работ на территории предприятия», - говорится в сообщении.

      Отмечается также, что штаб продолжит мониторинг ситуации по подготовке к отопительному сезону котельной.

      09:45, 18 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      257
      0
      #Администрация Ижевска\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коммунальные услуги\n#коммунальщики\n#коммунальные службы\n#происшествие

       

       

       

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