Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

По факту произошедшего проводится проверка.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле нашли тело 32-летнего мужчины, который ушел из дома 23 июня. Как рассказали информагентству «Сусанин» в Сарапульском межрайонном следственном отделе, труп обнаружили в лесном массиве на территории города.

«По предварительной версии, он покончил жизнь самоубийством. <…> Перед этим он звонил родственникам, говорил, что ему все надоело», - рассказал руководитель отдела Игорь Петров.

Он пояснил, что в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.