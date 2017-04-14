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      Пять домов подтопило в Ижевске

      14:18, 14 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      14:18, 14 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      382
      0
      #Ижевск\n#паводок\n#весна\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      382
      0

      В столице Удмуртии начался паводок.

      Ижевск. Удмуртия. Пять частных домов подтопило Первомайском районе в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, жителям помогают откачать талые и грунтовые воды.

      «Для недопущения подтопления улицы Магистральной через ливневые решетки на системе ливневых коллекторов установлен пневмозатвор», - отмечается в сообщении.

      Еще три сообщения о подтопления зарегистрировали в Ленинском районе. Одну многодетную семью на время опасного периода переселили в санаторий.

      Подготовка к паводку в Ижевске продолжается. Дамбу вдоль левого берега реки Иж нарастили глиной, проезжая часть укреплена щебнем.

      Между тем, руководитель института «Удмуртгипроводхоз» Владимир Своекошин считает, что паводок в городе уже стартовал.

      Напомним, пик половодья в Удмуртии придется на 24-27 апреля.

      14:18, 14 апреля, 2017
      Ксения Чернова
      382
      0
      #Ижевск\n#паводок\n#весна\n#происшествие
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