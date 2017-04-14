Пять домов подтопило в Ижевске

В столице Удмуртии начался паводок.

Ижевск. Удмуртия. Пять частных домов подтопило Первомайском районе в Ижевске. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, жителям помогают откачать талые и грунтовые воды.

«Для недопущения подтопления улицы Магистральной через ливневые решетки на системе ливневых коллекторов установлен пневмозатвор», - отмечается в сообщении.

Еще три сообщения о подтопления зарегистрировали в Ленинском районе. Одну многодетную семью на время опасного периода переселили в санаторий.

Подготовка к паводку в Ижевске продолжается. Дамбу вдоль левого берега реки Иж нарастили глиной, проезжая часть укреплена щебнем.

Между тем, руководитель института «Удмуртгипроводхоз» Владимир Своекошин считает, что паводок в городе уже стартовал.

Напомним, пик половодья в Удмуртии придется на 24-27 апреля.