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      Угрожавший полицейскому ножом житель Увы получил условный срок

      13:59, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      13:59, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      112
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#полиция\n#Удмуртия\n#угрозы
      Фото: pixabay.com
      112
      0

      Правоохранители устранили его с помощью перцового баллончика.

      Ува. Удмуртия. Житель Увы зашел в продуктовый магазин с ножом и стал что-то вырезать за холодильником. На место инцидента приехали полицейские и попросили мужчину прекратить действия и отдать оружие, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

      На замечание злоумышленник направил нож в сторону правоохранителя и стал угрожать убийством. Полицейские смогли устранить его с помощью перцового баллончика. Уголовное дело в отношение 50-летнего ранее судимого мужчины возбудили по части 1 статьи 318 УК России («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

      Злоумышленник свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

      13:59, 23 марта, 2017
      Яна Шамаева
      112
      0
      #Ижевск\n#Ува\n#полиция\n#Удмуртия\n#угрозы
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