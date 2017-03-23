Угрожавший полицейскому ножом житель Увы получил условный срок

Правоохранители устранили его с помощью перцового баллончика.

Ува. Удмуртия. Житель Увы зашел в продуктовый магазин с ножом и стал что-то вырезать за холодильником. На место инцидента приехали полицейские и попросили мужчину прекратить действия и отдать оружие, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

На замечание злоумышленник направил нож в сторону правоохранителя и стал угрожать убийством. Полицейские смогли устранить его с помощью перцового баллончика. Уголовное дело в отношение 50-летнего ранее судимого мужчины возбудили по части 1 статьи 318 УК России («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Злоумышленник свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.