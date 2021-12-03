В МФЦ звонки от жителей Удмуртии начали принимать два робота

Уже сейчас они отвечают почти на 50% поступающих по линии МФЦ звонков.

Ижевск. Удмуртия. В МФЦ Удмуртии начали работать роботы. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития Удмуртской Республики.

Теперь на звонки граждан начали отвечать интеллектуальные голосовые роботы-консультанты Полина и Вероника. Такое внедрение технологий для оказания услуг людям является ключевой задачей нацпроекта «Цифровая экономика».

До помощниц можно дозвониться по телефону 8-800 Центра телефонного обслуживания МФЦ или по линии 122. Роботы записывают граждан на прием, подтверждают назначенные записи, принимают жалобы, сообщают график работы и адреса многофункциональных центров, могут рассказать справочную информацию по услугам и готовности документов. Также они принимают показания индивидуальных приборов учёта для жителей домов, чьи УК и ТСЖ заключили договор с МФЦ на ведение расчетов за оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На сегодняшний день в колл-центре МФЦ работают 44 оператора. В день им поступает около 2000 звонков. Голосовые роботы не только облегчают нагрузку, но и разгружают телефонные линии в пиковые часы и сокращают время ожидания ответа. Также они работают круглые сутки без выходных, поэтому задать вопрос виртуальным помощникам можно в любое время.

Сейчас они обслуживают почти 50% поступающих звонков по линии МФЦ и 32% звонков службы 122. Если роботы не могут ответить на вопрос человека или не распознают суть, то переводят звонок на оператора.

Далее планируется расширение списка тем, поддерживаемых роботами.