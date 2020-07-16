Сейчас специалисты пополняют национальный словарь.

Ижевск. Удмуртия. Ученые из Удмуртии разработают синтезатор удмуртской речи. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук.

Интерактивный сервис озвучивания может появиться через несколько лет. С помощью технологии нейросетей при вводе русского текста программа автоматически «проговорит» слово или отрывок на удмуртском языке.

Над системой работают сотрудники Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН. Сейчас ученые продолжают пополнять национальный словарь. В корпусе уже находятся 55 тыс. слов с толкованием и примерами употребления.

«Сейчас наша основная задача — полностью автоматизировать работу. То есть, чтобы программа при вводе текста сама проверяла на ошибки, преобразовала слова и вводила их в корпус», — рассказывает руководитель научного центра Игорь Поздеев.

После того, как в словарь введут все удмуртские слова и их формы, специалисты смогут приступить к созданию синтезатора удмуртского речи.