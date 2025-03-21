Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии команда Перинатального центра и Республиканской детской клинической больницы выходила мальчиков-тройняшек, которые появились на свет раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Тройня родилась в ноябре 2024 года на 28 неделе беременности. Из-за раннего срока малыши нуждались в медицинской помощи – их вес составлял всего около одного килограмма, а один из мальчиков столкнулся с серьёзными проблемами здоровья.

Как рассказал заместитель главврача РДКБ Михаил Копытов, рёбенку провели сложные операции, длительное время он находился в отделении анестезиологии и реанимации.

Двух других детей, после того, как они окрепли, транспортировали в федеральный медицинский центр, где они прошли курс лечения.

«У всех троих детей была диагностирована ретинопатия, двое из них нуждались в специализированном лечении в одной из московских клиник. Третий малыш дополнительно проходил лечение глаз в Ижевске, что стало важной частью его восстановительного процесса», – поделилась неонатолог Линиза Канделова.

Однако слаженная работа целой команды специалистов позволила выходить детей. После месяцев лечения, они отправились домой.

Всего в Удмуртии в 2024 году раньше срока родились 559 детей.

Напомним, ранее в Удмуртии специалисты Перинатального центра Первой РКБ провели сложную операцию и спасли жизнь младенца.