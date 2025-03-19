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В одном из торговых центров Ижевска по субботам можно бесплатно пройти тест на ВИЧ

13:20, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В одном из торговых центров Ижевска по субботам можно бесплатно пройти тест на ВИЧ
13:20, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
85
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#Ижевск\n#ВИЧ
Источник фото: ИА «Сусанин»
85
0

Акция продлится до 31 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Ленинском районе Ижевска по субботам можно будет бесплатно сдать тест на ВИЧ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

«Каждую субботу с 15 марта по 31 мая с 11:00 до 15:00 в ТЦ Молл «Матрица» на улице Баранова, 87 будет развёрнут мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Все желающие смогут бесплатно анонимно пройти обследование и задать вопросы специалистам Удмуртского Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом», — говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что ВИЧ-инфекция на ранних стадиях не характеризуется ярко выраженной симптоматикой. Единственный надёжный способ обнаружить вирус — пройти обследование.

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13:20, 19 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
85
0
#Ижевск\n#ВИЧ