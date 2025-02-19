Ижевск. Удмуртия. С февраля в Удмуртии начали обзвон записавшихся на прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

«Этот проект поможет нам уменьшить количество случаев, когда пациент записался, но по каким-то причинам не явился на прием, а это 10% от записи», – рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

На данный момент к проекту подключились 10 медорганизаций: Республиканская стоматологическая и детская стоматологическая поликлиники, городские клинические больницы №№ 2,3,8, городская поликлиника №10, консультативно-диагностический центр и детские поликлиники №№ 1, 8, 9. В дальнейшем голосовой помощник появится в других больницах.

Обзвон проводится за день до назначенного приема. Робот озвучивает наименование медицинской организации, дату и время приема, наименование специализации врача и просит подтвердить запись. Если пациент отказывается от явки, занятый им слот автоматически освобождается и появляется в системе как свободный.

Жителей Удмуртии предупреждают, что робот не запрашивает дополнительной информации и не просит называть свои данные или специальный код.