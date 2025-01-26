В 2,5 раза снизилась заболеваемость ГЛПС в Удмуртии за год

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2024 году в 2,5 раза снизилась заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, за 2024 год на территории Удмуртии зарегистрировано 236 случаев ГЛПС (в том числе среди 12 детей до 18 лет), показатель заболеваемости составил 16,05 на 100 тыс. населения, что меньше в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за 2023 год зарегистрировано 594 случая; 40,04 на 100 тыс. населения) и ниже среднего многолетнего уровня (42,83 на 100 тыс. населения).

Случаи заболеваний ГЛПС наблюдались на 23 административных территориях республики: в 19 сельских районах (Алнашский, Балезинский, Вавожский, Воткинский, Дебесский, Завьяловский, Игринский, Кезский, Кизнерский, Камбарский, Киясовский, Малопургинский, Сарапульский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Якшур-Бодьинский, Шарканский Можгинский районы) и 4 городах (Ижевск, Можга, Воткинск, Сарапул).

Наиболее высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Кизнерском (18 случаев, показатель 102,3 на 100 тыс. населения.) и Сюмсинском (7 случаев, показатель 70,21 на 100 тыс. населения) районах.

Большинство (54,2%, 128 случаев) заболеваний предположительно связаны с бытовым путём заражения, 26,3% (62 случая) — с посещением леса; 17,8% (42 случая) — с посещением садоогородов; 4 (1,7%) случая связаны с производственным путём заражения.

В ведомстве напомнили, что для предупреждения заболевания ГЛПС необходимо проводить комплекс мер неспецифической профилактики:

- обеспечьте непроницаемость для грызунов помещений для хранения продуктов, овощехранилищ, кладовок, погребов;

- продукты питания храните в непроницаемой для грызунов таре, не использовать продукты, которые уже повреждены ими, или со следами помета;

- не курите и не принимайте пищу немытыми руками;

- не прикасайтесь к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.