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Врачи 1 РКБ Удмуртии извлекли осколки снаряда из коленного сустава участника СВО

11:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Врачи 1 РКБ Удмуртии извлекли осколки снаряда из коленного сустава участника СВО
11:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#СВО\n#ранение
Источник фото: группа БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» «ВКонтакте»
103
0

Операцию выполнили с минимальной травматичностью.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске травматологи-ортопеды 1 РКБ извлекли осколки снаряда из коленного сустава участника специальной военной операции. Об этом сообщается в соцсетях Первой республиканской клинической больницы Удмуртии.

У 58-летнего участника СВО в ходе обследования обнаружили металлические осколки в области колена. Врачи Евгений Степанов и Артём Ванчуров выполнили артроскопическую санацию коленного сустава с удалением инородных тел.

«Благодаря щадящему вмешательству операция выполнена с минимальной травматичностью, что позволит больному быстро восстановиться после операции», — говорится в сообщении.

Фото: группа БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» «ВКонтакте»

11:00, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
103
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#1 РКБ\n#СВО\n#ранение