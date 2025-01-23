Врачи 1 РКБ Удмуртии извлекли осколки снаряда из коленного сустава участника СВО

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске травматологи-ортопеды 1 РКБ извлекли осколки снаряда из коленного сустава участника специальной военной операции. Об этом сообщается в соцсетях Первой республиканской клинической больницы Удмуртии.

У 58-летнего участника СВО в ходе обследования обнаружили металлические осколки в области колена. Врачи Евгений Степанов и Артём Ванчуров выполнили артроскопическую санацию коленного сустава с удалением инородных тел.

«Благодаря щадящему вмешательству операция выполнена с минимальной травматичностью, что позволит больному быстро восстановиться после операции», — говорится в сообщении.

Фото: группа БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» «ВКонтакте»