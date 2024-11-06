Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Северному - 95 Лонгрид Лить молоко — тоже искусство Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид

«Известия»: в Удмуртии выявлены подозрения на случаи заражением вирусом Коксаки

14:18, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
«Известия»: в Удмуртии выявлены подозрения на случаи заражением вирусом Коксаки
14:18, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вирус Коксаки
Источник фото: ИА «Сусанин»
95
0

Отмечается, что вспышки заболеваемости нет, имеют место быть частные случаи заражения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии и ещё в восьми регионах страны выявили подозрения на заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщают «Известия».

В Минздраве Удмуртии изданию прокомментировали, что в республике вспышки заболеваемости не зарегистрировано. Имеют место быть частные случаи, которые лечатся согласно рекомендациям.

Помимо Удмуртии на вирус Коксаки жаловались жители Москвы Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей.

Источник фото: «Известия»

14:18, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
95
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вирус Коксаки