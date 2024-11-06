«Известия»: в Удмуртии выявлены подозрения на случаи заражением вирусом Коксаки

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии и ещё в восьми регионах страны выявили подозрения на заражения вирусом Коксаки. Об этом сообщают «Известия».

В Минздраве Удмуртии изданию прокомментировали, что в республике вспышки заболеваемости не зарегистрировано. Имеют место быть частные случаи, которые лечатся согласно рекомендациям.

Помимо Удмуртии на вирус Коксаки жаловались жители Москвы Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Татарстана, Владимирской, Брянской, Калужской и Московской областей.

Источник фото: «Известия»