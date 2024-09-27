В Ижевске нейрохирурги предотвратили повторный инсульт у пациента

Ижевск. Удмуртия. Нейрохирурги из Первой республиканской клинической больницы провели сложную операцию по удалению тромбов, сужающих сонную артерию. Об этом сообщается на официальной странице больницы «ВКонтакте».

К ижевским нейрохирургам обратился пациент, который ранее перенёс ишемический инсульт из-за тромбов в сосудах. Для избежания повторения инсульта, ему провели операцию по удалению тромбов. Она длилась 1 час 40 минут.

«Во время хирургического вмешательства врач аккуратно удаляет бляшки, восстанавливая нормальный кровоток и снижая риск возникновения инсульта. Эта операция считается одним из эффективных способов предупреждения развития ишемической болезни сердца и улучшения общего состояния пациента, страдающего от атеросклеротических изменений в сосудах», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением 1 РКБ Игорь Воробьёв.

В скором времени пациент восстановится и будет выписан домой.

В год подобных операций в больнице выполняется до 200 раз.