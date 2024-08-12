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С 19 августа жители Удмуртии смогут поставить прививку от гриппа в своей поликлинике

11:05, 12 августа, 2024
С 19 августа жители Удмуртии смогут поставить прививку от гриппа в своей поликлинике
11:05, 12 августа, 2024
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#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ\n#прививка
Фото: ИА «Сусанин»
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В республику поступила первая в этом году партия вакцины.

Ижевск. Удмуртия. С 19 августа жители Удмуртии смогут поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства. Об этом в своем ТГ-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

В регион поступила первая партия вакцины от гриппа — свыше 200 тыс. доз. Её начали распределять по медучреждениям. При необходимости будут организованы выездные пункты вакцинации.

Прививки от гриппа ставят бесплатно. Как напомнили в Минздраве Удмуртии, после вакцинации иммунный ответ формируется в течение 10 дней.

11:05, 12 августа, 2024
191
0
#Удмуртия\n#грипп\n#ОРВИ\n#прививка