С 19 августа жители Удмуртии смогут поставить прививку от гриппа в своей поликлинике

Ижевск. Удмуртия. С 19 августа жители Удмуртии смогут поставить прививку от гриппа в поликлинике по месту жительства. Об этом в своем ТГ-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

В регион поступила первая партия вакцины от гриппа — свыше 200 тыс. доз. Её начали распределять по медучреждениям. При необходимости будут организованы выездные пункты вакцинации.

Прививки от гриппа ставят бесплатно. Как напомнили в Минздраве Удмуртии, после вакцинации иммунный ответ формируется в течение 10 дней.